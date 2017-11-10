ФСБ РФ завершила расследование дела украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

«Дело в отношении украинского журналиста Романа Сущенко закончено. Мы ознакомились с 2 томами из десяти. По версии ФСБ Роман собирал информацию о вторжении российских войск в Украину», – отметил он.

По словам Фейгина, сегодня в Мосгорсуде будет рассмотрена апелляционная жалоба защиты на решение о продлении срока содержания под стражей Сущенко до 30 ноября.

Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.

25 сентября российский суд на 2 месяца продлил Сущенко срок содержания под стражей.