США поддерживают размещение миротворческой миссии в Донбассе, но без согласия России воплотить этот замысел невозможно.

Об этом сказал специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер во время скайп-конференции из Вены, сообщает Европейская правда.

«Идея миротворцев в том, что они нужны для безопасности в регионе и для выполнения критических пунктов Минских соглашений. Мы отдаем предпочтение миротворческой миссии, потому что считаем ее лучшей безопасности. Предложение России о предоставлении охраны наблюдателям ОБСЕ не соответствует этим задачам. Они фактически предлагают оставить их войска на территории Донбасса и в дальнейшем давать им контролировать часть границы Украины. Это противоречит Минским соглашениям», - сказал Волкер.

Он подчеркнул, что фундаментальное различие международной миротворческой миссии заключается в том, что она не предполагает присутствие тяжелого вооружения и позволит Украине контролировать свою границу.

«Сейчас нет никакого контроля границы на оккупированной территории. Это надо прекратить. Международные силы смогут ее контролировать. Кроме того, в присутствии миротворческой миссии наблюдателей ОБСЕ смогут в полном объеме выполнять свою работу», - сказал Волкер.

В то же время Волкер признал, что без российского согласия миротворцев на Донбассе не будет. «Миротворческой миссии не будет, если Россия на это не согласится», - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.