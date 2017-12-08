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Два кинотеатра Черновцов отказались брать в прокат фильм Ахтема Сеитаблаева о защите донецкого аэропорта «Киборги».

Об этом ZN.UA  сказала продюсер фильма Иванна Дядюра.

«Два современных кинотеатра – имени Ольги Кобылянской и «Кинопалац» – отказались брать «Киборгов» в прокат», - сказала она.

По словам Дядюры, для проката на экранах Украины выпущено 158 копий «Киборгов». «Если сравнивать, то, например, фэнтези «Сторожевая застава» — 149 кинотеатров, кинокомедия «DZIDZIO контрабас» — 154», - отметила она.

При этом, по словам продюсера, отказ не был ничем мотивирован. «Мы им сначала писали письменные запросы, звонили. Но там просто перестали брать трубку и отвечать. И вот, пожалуй, таких откровенных бойкотов «Киборгов» больше в Украине нигде и не было», -добавила она.

7 декабря в украинский прокат вышел фильм «Киборги» Ахтема Сеитаблаева. До этого был цикл презентаций в Мариуполе, Запорожье, Днипре, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, а официальная премьера картины состоялась 6 декабря в Киеве.  

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 «Художественный фильм «Киборги» - история людей, которые, независимо от образования, профессии и языка, приехали в ДАП защищать Украину. Это не только военная история, сколько история о смыслах. Этот фильм о том, за что воюют наши ребята, о чем они думают и чем дышат. В фильме есть все – и внутренние конфликты, и любовь, и дружба, и силу духа», - говорится в описании к трейлеру.

Автор сценария фильма – Наталья Ворожбит, продюсер – Иванна Дядюра. Консультантами для написания сценария выступили бойцы, защищавшие донецкий аэропорт.
ForUm

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