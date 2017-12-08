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Израильские солдаты застрелили палестинца на границе с сектором Газа. Израильская армия заявила, что сотни палестинцев вблизи границы поджигают автомобильные шины и бросают камни в пограничников. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Reuters.

«Во время беспорядков солдаты Израиля выборочно стреляли в двух главных зачинщиков беспорядка. Попадания были подтверждены», - говорится в заявлении израильской армии.

По данным службы скорой помощи палестинского Красного Креста, более 80 палестинцев были ранены на Западном Берегу и в секторе Газа израильскими военными. Десятки людей пострадали от вдыхания слезоточивого газа.

Напомним, сегодня, 8 декабря, тысячи мусульман объявили «день ярости» и протестуют в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Протесты начались, когда закончились пятничные молитвы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. После этого люди пробились к стенам Старого города, скандируя «Иерусалим – наш, Иерусалим – наша столица» и «Нам не нужны пустые слова, нам нужны камни и Калашниковы».
ForUm

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