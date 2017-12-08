Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблатта к Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Истец просит суд признать противоправными действия Национального антикоррупционного бюро, которые были согласованы с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий», - говорится в сообщении.

Также Розенблат просит суд обязать детективов НАБУ и прокуроров САП соблюдать требования действующего законодательства по соблюдению гарантий депутатской неприкосновенности при соответствующем уголовном производстве.

Предварительное судебное рассмотрение дела назначено на 30 января.

Напомним, 19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

Розенблат является фигурантом «янтарного дела».