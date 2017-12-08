также в разделеОбщество
8 декабря. Картина дня 8
Продюсер: В Черновцах бойкотируют прокат «Киборгов» 10
В Карпатах начались съемки нового украинского фэнтези 13
В Киев снова пришли посылки для Тома Сойера, Капитана Джека и Кота Всапогах 10
СБУ допросила Соломатину 8
Глупость и дурь: Российский генерал открестился от гибели Boeing МН17 13
Спасатели предупредили о резком ухудшении погоды: выпадет до 5 см снега 33
НАБУ показало фото и видео обысков в Минюсте 21
Силовики провели обыски у налоговиков в «Конча-Заспе» 19
В Вильнюсе открыли «Украинский сквер» 13
Минюст: Об уничтожении каких-либо документов не может быть и речи 23
СМИ: Правоохранители раскрыли на бирже нардепа Таруты схемы по «черному обналу» 29
Дело сына Шуфрича направлено в суд 18
В Черкассах разгромили суд из-за срыва отопительного сезона в Смеле 67
Князев о задержании Саакашвили: Всему свое время 132
НАБУ объяснило оперативность обысков в Минюсте: документы пытались уничтожить 41
Человека, оставившего Смелу без тепла, отпустили на поруки нардепа 39
Минюст пожаловался Луценко на обыски НАБУ 30

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблатта к Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Истец просит суд признать противоправными действия Национального антикоррупционного бюро, которые были согласованы с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры о проведении в отношении него оперативно-розыскных действий», - говорится в сообщении.

Также Розенблат просит суд обязать детективов НАБУ и прокуроров САП соблюдать требования действующего законодательства по соблюдению гарантий депутатской неприкосновенности при соответствующем уголовном производстве.

Предварительное судебное рассмотрение дела назначено на 30 января.

 Напомним, 19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).  

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

Розенблат является фигурантом «янтарного дела».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги