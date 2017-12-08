9-10 декабря в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, днем 9 декабря на Закарпатье ожидаются сильные осадки (дождь и мокрый снег), в Карпатах днем 9 декабря и ночью 10 декабря – сильный снег.
10 декабря в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, днем и в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
10 декабря в Киеве и Киевской области мокрый снег (местами по области сильные осадки), налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, вероятно образование снежного покрова высотой 3-5 см.
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