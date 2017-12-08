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Глава Национальной полиции Сергей Князев ответил на вопрос журналистов о том, когда будет задержан бывший президент Грузии, лидер политической партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили.

«Всему свое время», - сказал он.

Князев не смог конкретно ответить на прямой вопрос о том, почему Саакашвили до сих пор не задержан правоохранителями.

Он также отметил, что ситуация в палаточном городке возле Верховной Рады спокойная.

Как сообщал ForUm, 5 декабря Саакашвили задержали по подозрению в содействии участникам преступной организации и поддержке преступной деятельности. Его намеревались доставить в здание СБУ, однако этого сделать не удалось из-за столкновений между силовиками и сторонниками политика. События развернулись в районе Европейской площади. В результате столкновений протестующим удалось освободить Саакашвили, разбив окна в спецавтомобиле.

На следующее утро правоохранители прибыли на задержание Саакашвили в палаточный лагерь на площадь Конституции, где он якобы должен был находиться. Между ними и сторонниками политика произошли столкновения, а в полиции позже заявили, что не обнаружили Саакашвили у здания Рады.

Позже в СМИ появилась информация, что Саакашвили якобы из-за болезни покинул палаточный лагерь под Радой, а вернуться туда намерен не раньше воскресенья.

Нацполиция начала розыск Саакашвили.

 

 
ForUm

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