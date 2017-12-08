Киевская прокуратура сообщила о подозрении 32-летнему жителю Одессы, который средь бела дня, угрожая ножом, похитил свою бывшую сожительницу и пытался вывезти ее в другой город. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

6 декабря в Оболонское управление полиции поступила информация от жительницы района о похищении ее подруги, которую неизвестный силой заставил сесть в автомобиль Mercedes Benz, после чего авто скрылось в неизвестном направлении.

Благодаря быстрому реагированию и слаженным действиям правоохранителей, машину, в салоне которой находились двое мужчин и избитая девушка, была остановлена ​​у города Умань.

Как выяснилось, похитителем девушки оказался ее 32-летний знакомый.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы и похищение человека, сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий).

Сейчас местной прокуратурой подготовлено ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие, в ходе которого будет установлено мотивы похищения и другие обстоятельства совершения преступления, продолжается.

По данным полиции, таким образом подозреваемый хотел помириться со своей сожительницей.

Как установили следователи, гражданские супруги проживали совместно в Одессе. Осенью они разошлись, и 23-летняя девушка переехала в Киев, где арендовала жилье и училась на курсах. Ее сожитель все это время ревновал ее и угрожал по телефону. Он даже приезжал в столицу и несколько раз кулаками «решал конфликт» и пытался вернуть женщину.

«32-летний злоумышленник к «операции» по возвращению бывшей привлек своего друга. Вместе они прибыли в Киев и подстерегли девушку у подъезда. А потом сожитель, угрожая ножом, посадил ее в машину и поехал в направлении Одессы. В салоне автомобиля правонарушитель несколько раз ударил потерпевшую», - сообщили в полиции.

После задержания мужчина признался, что действовал так, чтобы помириться с бывшей и заставить ее вернуться домой.

Следователи квалифицировали событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что за плечами задержанного уже есть криминальное прошлое: преступник неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение различных преступлений.