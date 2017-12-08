Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что не допустит дискредитации антикоррупционных органов, независимость этих институтов должна быть гарантирована. Об этом Порошенко заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте в Вильнюсе.

«Я подчеркнул, что их деятельность (антикоррупционных органов) проводится и будет проводиться исключительно в правовом поле. Подчеркиваю, что деятельность всех антикоррупционных органов является исключительно важной для преодоления коррупции в Украине. И я не допущу дискредитации работы всех антикоррупционных органов, равно как и правоохранительных органов в Украине», - отметил Глава государства, сообщает УНИАН.

По словам Порошенко, также неприемлемо, когда руководители любых правоохранительных органов, в том числе антикоррупционных, «начинают играть на политическом поле».

«Они должны заниматься борьбой с коррупцией, они должны быть независимыми, защищенными от любого политического влияния... Независимость институтов должна быть гарантирована», - сказал Президент.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

При этом Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что договорилась с Президентом Украины Петром Порошенко о необходимости сохранения независимости и повышения оперативного потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.