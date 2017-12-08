Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложение США о миротворцах ООН на Донбассе попыткой ввести туда «ооновскую администрацию». Об этом он заявил по итогам встречи госсекретаря США Рексом Тиллерсоном в Вене на полях Совета министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Нас беспокоят попытки поставить с ног на голову нашу инициативу о направлении охранников ООН для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ. Эта инициатива на сто процентов вписывается в дух и букву Венских договоренностей. Наша инициатива заключается в том, чтобы где бы наблюдатели ОБСЕ не работали, куда бы они сейчас не передвигались, их везде сопровождали бы охранники ООН», – отметил он.

По словам Лаврова, услышанное от представителя США Курта Волкера – это совсем противоположный подход. «Он заключается в том, чтобы не зацикливаясь на вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, первым делом ввести туда, по сути, ооновскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в провозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Понятно, что в таком случае ни о каком минском процессе речи быть не может, потому что его корень – это именно прямой переговорный процесс и достижение договоренностей по всем перечисленным мной аспектам», – заявил он.

«Мы привлекли внимание к тому, что было бы очень неправильно посылать сигналы такого рода украинцам, потому что это будет укреплять их во мнении, что можно манкировать своими обязательствами, уходить от минских договоренностей. Собственно некоторые члены правительства говорят об этом публично и заявляют, что могут решить проблему и силовым путем. Призвали Вашингтон пресекать такие провокации», – подытожил Лавров.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.