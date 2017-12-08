Вчера, 7 декабря, в 15:30 в городе Стрый на ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод» при распиле металлической бочки из-под неизвестного вещества работником предприятия произошел взрыв, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
В результате взрыва житель с. Ланивкка Стрыйского района, 1956 года рождения, получил травмы и крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ, где в 21:40 ч. от полученных травм скончался.
Причины происшествия выясняются.
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