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Вчера, 7 декабря, в 15:30 в городе Стрый на ГП «Стрыйский вагоноремонтный завод» при распиле металлической бочки из-под неизвестного вещества работником предприятия произошел взрыв, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

В результате взрыва житель с. Ланивкка Стрыйского района, 1956 года рождения, получил травмы и крайне тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Стрыйской ЦРБ, где в 21:40 ч. от полученных травм скончался.

Причины происшествия выясняются.
ForUm

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