ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова», входящее в состав ГК «Укроборонпром», завершило полный цикл заводских испытаний БТР-4МВ1, сообщает пресс-служба госконцерна.

Отмечается, что эта боевая машина построена с широким применением опыта использования БТР-4 в зоне АТО, стандартов НАТО и технологическим решениям в соответствии с последними тенденциями бронетехники Альянса. Благодаря этому удалось достичь принципиально новых боевых возможностей БТР-4МВ1.

За время испытаний специалисты предприятия на новой боевой машине преодолели сотни километров по бездорожью и дорогам, успешно провели тесты по форсированию водных преграды вплавь и вброд. Кроме того, была успешно проведена целая серия огневых испытаний по уничтожению условных целей из штатного вооружения при различных погодных условиях.

Главной особенностью БТР-4МВ1 стало использование модульного подхода в построении бронезащиты машины и разнесения слоев брони. Благодаря этому достигается значительное повышение защиты экипажа и самой боевой машины. Новая фронтальная часть машины, сконструирована в соответствии с последними тенденциями бронированных машин НАТО, получила эффективный наклон и усиленную защиту, благодаря которому достигается значительно большая вероятность рикошета вражеских снарядов.

Специалистами «ХКБМ им. Морозова» был достигнут принципиально новый уровень защиты БТР-4МВ1, который значительно превышает любой образец БТР или БМП, который сейчас находится на вооружении украинских защитников. Кроме того, благодаря модульному подходу в бронировании и наличии многоцелевых отсеков, которые позволяют устанавливать дополнительные топливные баки, поплавки или дополнительную броню, существует возможность за минимальное время переоснастить БТР-4МВ1.

В сочетании с возможностью использования различных боевых модулей для изменения вооружения боевой машины, сейчас возможно за короткое время приспособить БТР-4МВ1 к выполнению любой задачи, от дозорно-разведывательной до машины-амфибии для морской пехоты. Также специалисты завода уделили внимание условиям работы экипажа и десанта - начиная от новых комфортных кресел, которые обеспечивают защиту от последствий взрывов мин и фугасов, к новой системе кондиционирования и отопления.

В связи с кардинальной перестройкой передней части БТР-4МВ1, для обеспечения комфортного вождения машины в боевых условиях, место водителя обеспечено панорамным осмотром с помощью пяти триплексов. Но, кроме того, БТР-4МВ1 оснащен дополнительной цифровой системой обзора на 360 градусов. Для чего по периметру боевой машины расположены камеры обзора, которые работают, как денем, так и ночью. Это решение позволяет водителю БТР-4МВ1 видеть всю ситуацию на маршруте и вокруг машины.

В это же время проведена работа и по совершенствованию огневых возможностей БТР-4МВ1, несмотря на то, что оснащение боевого модуля «БМ-7 «Парус» осталось без изменений: 30-мм автоматическая пушка, 30-мм автоматический гранатомет, 7,62- мм пулемет, а также высокоточный противотанковый комплекс «Барьер», боевая машина получила новый оптико-электронный прицел с мощным тепловизором, который соединен с высокоточной цифровой системой ведения огня.

Новый прицел был создан ГП «Изюмский приборостроительный завод», входящий в состав ГК «Укроборонпром». Главной особенностью нового прицела, который получил название ОЭП-ВН, стал новый высокочувствительный тепловизор, который способен обнаруживать цели на расстоянии 5 км. В ОЭП-ВН также установлен новый лазерный дальномер украинского производства. Создание нового прицела стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству предприятия «Укроборонпрома» с рядом компаний из стран НАТО, а также привлечению частных украинских компаний.

Этот новый прицел позволяет экипажу БТР-4МВ1 уничтожать противника на максимальный дальности действия оружия, даже ночью и сложных погодных условиях, это значительно расширяет боевые возможности БТР-4МВ1.

Технологические решения, которые приняли специалисты «Харьковского конструкторского бюро им. Морозова» позволили увеличить вес БТР-4МВ1 только до 24-25 т., что на 2-3 тоны больше обычной версии БТР-4. Все ходовые свойства, которые обеспечивает колесная формула 8х8 в сочетании с немецким двигателем от Deutz и американской трансмиссией Alisson, остались без изменений: максимальная скорость - 110 км/ч. Кроме того, БТР-4МВ1 сохранил возможность форсирования водных преград вплавь со скоростью до 10 км/ч.

Сейчас специалисты «Харьковского конструкторского бюро им. Морозова» ожидают соответствующего решения со стороны силовых ведомств Украины для проведения всесторонних испытаний БТР-4МВ1 непосредственно украинскими военными, что является необходимым условием для принятия новой боевой машины на вооружение и, при включении в Государственный оборонного заказа, развертыванин ее серийного производства.