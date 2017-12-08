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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым вопрос обмена заложниками.

«С главой МИД РФ Лавровым обсудил вопросы обмена заложниками», – написал Климкин в Twitter.

По его словам, есть возможность реально продвинуться в этом вопросе в последующие недели. «Речь идет о людях и их близких», – подчеркнул министр.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин и главари боевиков «ЛДНР»  в ходе телефонного разговора якобы договорились об активизации процесса обмена пленными. Позже боевики заявили о готовности к обмену.

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что самый масштабный обмен пленными должен состояться до Нового года, Украина ждет возвращения 74 граждан. 
ForUm

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