Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым вопрос обмена заложниками.



«С главой МИД РФ Лавровым обсудил вопросы обмена заложниками», – написал Климкин в Twitter.

По его словам, есть возможность реально продвинуться в этом вопросе в последующие недели. «Речь идет о людях и их близких», – подчеркнул министр.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин и главари боевиков «ЛДНР» в ходе телефонного разговора якобы договорились об активизации процесса обмена пленными. Позже боевики заявили о готовности к обмену.

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что самый масштабный обмен пленными должен состояться до Нового года, Украина ждет возвращения 74 граждан.