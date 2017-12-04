Самый масштабный обмен пленными должен состояться до Нового года, Украина ждет возвращения 74 граждан. Об этом заявила представитель гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко в кулуарах Верховной Рады, передает 112 Украина.

«Если ничего не сорвется, мы освободим наших 74 героев... Если все это получится, над чем мы сейчас работаем, это будет самое масштабное освобождение, потому что речь идет о том, что 74 гражданина мы должны освободить и передать 306 лиц в рамках тех договоренностей, о которых сейчас идет речь», - сказала Геращенко.

По ее словам, детали обмена, в частности фамилии и даты должны остаться неоглашенными до определенного времени.

«Конечно, пока что никаких деталей ни по фамилиям, ни по списку, ни по дате мы сказать не можем, чтобы все произошло. Как только мы будем готовы это сделать, информация будет обнародована», - уточнила представитель Украины в ТКГ в Минске.

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин и главари боевиков «ЛДНР» в ходе телефонного разговора якобы договорились об активизации процесса обмена пленными. Позже боевики заявили о готовности к обмену.

В СБУ подтвердили готовность передать ОРДЛО 306 человек.

Последний обмен пленными на Донбассе проходил в декабре 2016 года.