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Глава правительства Польши Беата Шидло в четверг вечером подала в отставку. Правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) будет рекомендовать на пост премьер-министра действующего вице-премьера, министра развития Матеуша Моравецкого.

Об этом заявила пресс-секретарь PiS Беата Мазурек, сообщает Укринформ.

«Премьер Беата Шидло на заседании политического комитета PiS подала прошение об отставке с занимаемой должности. Политический комитет принял отставку»,- сообщила Мазурек.

Она добавила, что политический комитет партии решил, что Шидло должна продолжать «выполнять важную, престижную функцию в польском правительстве».

Она добавила, что политический комитет партии решил, что Шидло должна продолжать «выполнять важную, престижную функцию в польском правительстве».

Мазурек также сообщила, что политический комитет PiS выдвинул кандидатуру вице-премьер-министра, министра развития Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра РП.Она объяснила, что международная и внутренняя ситуация в Польше приводят к тому, что перед PiS стоят «немного другие вызовы».

«Это требует замены не только министров, не только представителей правительства, но и руководства правительства», - констатировала пресс-секретарь PiS.По информации некоторых польских СМИ, Шидло может занять пост вице-премьера.
ForUm

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