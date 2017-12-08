За прошедшие сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, в результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один - подорвался на растяжке и получил легкое ранение и еще одни военный погиб.

«Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины, применяя минометы различных калибров. Особенно активно противник нарушает перемирие с наступлением сумерек», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении еще в светлое время суток враг из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Троицкого. В вечернее время из гранатометов различных типов противник обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Крымского, Лобачево, Валуйского и Новоалександровки, а из стрелкового оружия – возле Луганского, Зайцево и Станицы Луганской.

На донецком направлении горячее всего было возле Авдеевки. У этого прифронтового города оккупанты неоднократно открывали огонь из 82-мм минометов и всего спектра легкого пехотного вооружения. Из гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наших защитников в районе шахты Бутовка и защитников Марьинки и Широкино.

Кроме того, в районе Счастья и Марьинки зафиксированы пролеты вражеских БПЛА, запрещенных Минскими договоренностями.

В штабе подчеркнули, что в более чем половине случаев украинские военные подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.