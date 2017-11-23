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Боевики «ЛНР» разрешили позвонить домой нескольким украинским пленным,  сообщает российское издание «Новая газета».

«После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным глава самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий распорядился дать возможность пленным украинским военным поговорить с членами их семей по телефону. Они услышали голоса родных впервые за многие месяцы», - пишет издание.

 

 

Боевики дали поговорить с семьями Сергею Гладкому, Анатолию Кучере, Владиславу Лактионову, Олегу Якунину, Александру Ищуку, Артему Крину и Валентину Богдану.

15 ноября лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса.  

В тот же день президент РФ обсудил по телефону с главарями «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким тему обмена пленными. По сообщению сайта Кремля, Захарченко и Плотницкий поддержали эту инициативу, отметив, что вопрос нужно проработать с украинской стороной.

 

 
ForUm

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