Кабинет Министров Украины принял решение о передаче подготовленного ко второму чтению проекта государственного бюджета на 2018 год в Верховную Раду, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил ключевые показатели проекта государственной сметы страны.

По его словам, Кабмин закладывает в основу проекта развитие экономики, рост экспортных возможностей и сохранения ранее озвученных приоритетов, а именно: надлежащее финансирование армии и социальной сферы, ускорение темпов строительства и реконструкции дорог, финансирование программ энергоэффективности и поддержки агросектора.

«Документ базируется на реальных показателях развития экономики. Нам надо перестать давать «подарки» в виде бюджета, который принимается под елку. Мы должны формировать качественную государственную политику и заранее принимать решения, которые позволят развить экономику, - сказал Гройсман. - И хочу заверить: доходная часть бюджета базируется на экономическом росте. Она формируется не за счет давления (прежде всего, налогового), а за счет развития экономики».

Глава правительства напомнил, что впервые в госбюджет закладывают новые механизмы адресной помощи и кредитования реального сектора, прежде всего, предприятий агросферы, механизмы поддержки науки и инноваций, в частности стартапов. Так же впервые закладываются значительные средства на масштабную реформу начальной школы и систему первичной медицинской помощи.

Отдельное внимание - поддержке культурных программ, финансированию строительства музеев и мемориальных комплексов и развития кинематографа, который по плану получит не менее 1 млрд грн.

«Это бюджет четких приоритетов человеческих потребностей ... Вовремя принятый бюджет - это залог стабильности и развития, - сказал Гройсман. - В следующем году мы должны продемонстрировать способность принятия важных экономических законов. Это позволит увеличить доходы бюджета и изменить качество жизни».

Напомним, Верховная Рада Украины 14 ноября поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2018 год, разработанный в рамках трехлетнего бюджетного планирования, с учетом рекомендаций международных финансовых организаций, и основан на показателе дефицита в 2,4% ВВП, с прогнозным уровнем инфляции 7% и ростом экономики 3%. «За» соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов. Так же в первом чтении парламентарии поддержали изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Как ожидается, доходы бюджета вырастут на 15% по сравнению с текущим годом – до более 1 трлн грн исключительно за счет экономического роста, а не увеличения налоговой нагрузки. Рост минимальной зарплаты составит 16% - до 3723 грн.