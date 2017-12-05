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Государственный департамент США осудил срыв Генпрокуратурой спецоперации Национального анти коррупционного бюро.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа США, передает Украинская правда.

«Недавние события, включая срыв расследования коррупции на высоком уровне, арест должностных лиц из Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и изъятия чувствительных документов НАБУ, вызывают обеспокоенность по поводу преданности Украины борьбе с коррупцией», - говорится в заявлении.

В США расценили эти действия как часть усилий по подрыву независимых антикоррупционных институтов, которым оказали помощь США и другие страны.

«Они подрывают доверие общественности и подрывают международную поддержку Украины», - отметили в Госдепе.

«Для Украины нецелесообразно бороться за свое тело на Донбассе, если она теряет свою душу в коррупции. Институты по борьбе с коррупцией должны быть защищены, поддерживаться и финансироваться», - цитируются в заявлении слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

«Отражая выбор народа Украины, Соединенные Штаты призывают все ветви украинской власти совместно работать над искоренением коррупции из общественной жизни. Устранение коррупции является ключом к достижению стабильности, безопасности и процветания для всех украинцев», - резюмировали в Госдепе.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально. 

В ГПУ приглашены на допрос агенты Национального антикоррупционного бюро Екатерина Сикорская и Сергей Титенков.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.
ForUm

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