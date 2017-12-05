Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что пока речь о депортации или экстрадиции лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили не идет, прежде всего, предусмотрен допрос. Об этом он заявил во время брифинга.

«Сейчас речь не идет о депортации, речь сейчас не идет об экстрадиции. Сейчас речь идет о допросе, подозрении в совершении особо тяжкого преступления. И ответственность будет соответствующая», - сказал Луценко, отвечая на вопрос журналистов, сообщает УНИАН.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.