В российской армии в 2012-2015 годах умерли 2642 человека, из них больше всего – 790 – в 2014 году. Эту информацию в документах Министерства обороны о страховании военнослужащих обнаружила российская газета «Ведомости», которая публикует отсканированные копии этих бумаг, передает Радио Свобода.

Причины смерти военных в документах не указаны. Само министерство обороны России с 2010 года не публикует информацию о количестве погибших военнослужащих.

Украина и страны Запада утверждают, что с 2014 года Россия участвует в войне на востоке Украины на стороне сепаратистов из группировок «ДНР» и «ЛНР». Кремль официально отвергает обвинения в использовании регулярных частей своей армии в Донбассе и называет многочисленных задержанных на востоке Украины граждан России «добровольцами».

С сентября 2015 году Россия проводит военную операцию в Сирии. Официальных данных о потерях российской армии за это время также нет. Однако, по данным СМИ, только за последний год в Сирии погибли не менее 40 российских военных. Страны Запада обвиняют армию России в поддержке режима сирийского президента Башара Асада, гибели гражданского населения Сирии и применении запрещенных средств ведения войны, в том числе кассетных бомб и химического оружия.