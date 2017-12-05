также в разделеОбщество
Коррупция в Минобороны: Полторак отказался отстранять своего зама
В сети появилось видео с Саакашвили на крыше 203
Садовый рассказал о допросе в СБУ 22
В квартиру Саакашвили не пускают адвоката, под домом строят баррикады 40
В Украине могут дать до 5 лет тюрьмы за отрицание агрессии РФ 82
После Украины и Сирии российские наемники собрались в Судан 36
Скандал с NewsOne: Нацсовет по телевидению хочет больше полномочий 37
Госдеп США резко отреагировал на конфликт ГПУ и НАБУ 179
4 декабря. Картина дня 49
Решение, которое значительно экономит время при сборке мебели 61
В ОБСЕ отреагировали на блокирование NewsOne 100
Суд отпустил экс-командира «Донбасса» под домашний арест 42
КИУ: Партии потратили почти полмиллиарда госсредств на самопиар 25
Шеремету пустили в ФРГ, несмотря на запрет Польши 28
Соломатина получила в НАПК более 40 тысяч премии 37
В РФ Корнета заподозрили в сокрытии следов убийства 141
Военные отбили нападение диверсантов под Светлодарском 123
НАБУ прекратило 7 операций под прикрытием 43

В российской армии в 2012-2015 годах умерли 2642 человека, из них больше всего – 790 – в 2014 году. Эту информацию в документах Министерства обороны о страховании военнослужащих обнаружила российская газета «Ведомости», которая публикует отсканированные копии этих бумаг, передает Радио Свобода.

Причины смерти военных в документах не указаны. Само министерство обороны России с 2010 года не публикует информацию о количестве погибших военнослужащих.

Украина и страны Запада утверждают, что с 2014 года Россия участвует в войне на востоке Украины на стороне сепаратистов из группировок «ДНР» и «ЛНР». Кремль официально отвергает обвинения в использовании регулярных частей своей армии в Донбассе и называет многочисленных задержанных на востоке Украины граждан России «добровольцами».

С сентября 2015 году Россия проводит военную операцию в Сирии. Официальных данных о потерях российской армии за это время также нет. Однако, по данным СМИ, только за последний год в Сирии погибли не менее 40 российских военных. Страны Запада обвиняют армию России в поддержке режима сирийского президента Башара Асада, гибели гражданского населения Сирии и применении запрещенных средств ведения войны, в том числе кассетных бомб и химического оружия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги