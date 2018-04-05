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РФ сосредоточила возле украинской границы 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. Об этом в интервью газете «Урядовий кур'єр» заявил министр обороны Степан Полторак.

«Вполне ожидаемо продолжение агрессивных действий на востоке Украины. Более того, существует вероятность перерастания конфликта в полномасштабную агрессию Кремля. Это правда, которая разрушает иллюзии об отказе России от оккупации части нашей территории и вывода ее войск в ближайшей перспективе», – отметил он.

По словам министра, на украинской границе РФ сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тыс. человек.

Полторак также подчеркнул, что в состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тысячи боевых машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня.

Напомним, ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что Россия вдоль границы с Украиной, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернула военный контингент численностью 60 тысяч человек.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия по приказу из Кремля в любой момент.

 
ForUm

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