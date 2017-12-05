Правоохранители в балаклавах и с нашивками СБУ не пропускают адвоката экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили Руслана Чернолуцкого в квартиру его доверителя.

Об этом сообщает Украинская правда.

На месте присутствуют народные депутаты Виктор Чумак и Юрий Деревянко, которые просили пропустить адвоката и не препятствовать законному праву Саакашвили на защиту.

«Мы стоим у входа в квартиру. В 7:00 начали взламывать двери, адвоката Михаила не пускают, народных депутатов не пускают», - сказал Чумак.

Тем временем активисты хотят заблокировать выходы из здания, где живет Саакашвили.

На улице Костельной начали возводить баррикады, там много правоохранителей.

Напомним, Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире Саакашвили.