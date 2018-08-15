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По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск увеличило количество кадровых российских офицеров-разведчиков, которые привлекаются для подготовки разведывательно-диверсионных групп в соединениях и частях 1 и 2 АК ВС РФ.

Об этом сообщил на брифинге полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Это связано со снижением эффективности разведывательных подразделений тактического звена противника и значительным ростом количества безвозвратных боевых потерь среди рядового состава разведчиков», - говорится в сообщении.

В связи с этим офицеры-разведчики ВС РФ численностью около 20 человек  начали тщательное изучение обстановки и проведение рекогносцировки местности в разных районах передовых позиций российских оккупационных войск. По их требованию инженерно-саперными подразделениями противника уже увеличено количество основных и запасных проходов на участках минно-взрывных заграждений для диверсионно-разведывательных групп.
ForUm

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