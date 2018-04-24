Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик заявил, что на оккупированном Донбассе находятся от 3 до 5 тыс. военных регулярных войск РФ.



Об этом он заявил во время круглого стола на тему: «Как быть с неподконтрольными территориями: Украина, Молдова, Грузия?» в Киеве, сообщает УНИАН.

«Конфликт на востоке Украины был инспирирован российскими спецслужбами и затем с введением контингентов регулярных вооруженных сил, подпитан наемниками», - заявил он. «Что касается Донбасса и Крыма, то в будущем Украине нужно проводить политику с тем, чтобы в будущем эти территории были полностью поставлены под контроль и суверенитет Украинского государства», - добавил Моцик.

Он отметил, что сейчас Украина принимает участие в различных форматах, чтобы достичь мира на Донбассе. «Миротворческая операция возможна, если она будет эффективной, а эффективной она будет, когда она будет размещена на всей территории оккупированного Донбасса, в том числе на границе, поскольку через границу заходят регулярные войска, наемники, завозится оружие, оборудование, происходит ротация», - добавил Моцик.

По его словам, пока граница на Донбассе не будет перекрыта, проблема не будет решена. «Нужен вывод регулярных российских войск, а их сейчас на территории Украины (Донбасса. – Ред.) от 3 до 5 тыс., об этом недавно, в частности, заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, выступая перед Конгрессом», - добавил Моцик.

Однако, по его словам, Россия отказывается от того, что она присутствует в военном плане на Донбассе.

Напомним, ранее первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак заявил, что Россия вдоль границы с Украиной, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернула военный контингент численностью 60 тысяч человек.