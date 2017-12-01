26 сентября 2017 в Службу безопасности Украины по собственной инициативе обратилась первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины Дина Пимахова с заявлением о совершении в отношении нее преступления – провокации подкупа. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«На основании имеющихся материалов 27 сентября следователи ГПУ внесли в ЕРДР сведения о совершении преступления, СБУ безотлагательно начала комплекс негласных следственных (розыскных) действий», - говорится в сообщении.

В результате этих действий 29 ноября 2017 был задержан агент Национального антикоррупционного бюро Украины при попытке вручения неправомерной выгоды должностному лицу Государственной миграционной службы Украины.

«Указанное действие стало результатом провокации на получение неправомерной выгоды первым заместителем ГМС в 15 тыс. долларов США за принятие заведомо незаконного решения по изготовлению документов на гражданство, легализации документов граждан иностранных государств в обход предусмотренных Законом процедур», - заявили в ГПУ.

Одновременно были проведены обыски на конспиративной квартире, в тайном офисе второго подразделения Национального антикоррупционного бюро и по месту жительства членов т.н. «тайного подразделения» НАБУ.

30 ноября 2017 указанному агенту НАБУ, который провоцировал подкуп должностного лица ГМС, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 369, 370 УК Украины.

Напомним, 29 ноября в ГМС сообщили о задержании агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя службе Дине Пимаховой.

В НАБУ в свою очередь заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГМС. Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецперации.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.