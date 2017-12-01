Украина предлагает польской стороне сократить так называемые «черные списки» граждан, которым запрещен въезд. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал замглавы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

«Украинская сторона инициировала вопрос оптимизации так называемых «черных списков», предложив их существенно сократить. Полностью мы не можем их отменить, ведь в этих списках есть определенные граждане Польши, которые, например, воевали на стороне боевиков на Донбассе или нелегально посещали территорию оккупированного Крыма и, конечно же, запрет на их въезд в Украину сохранится», - отметил Елисеев.

В то же время, по его мнению, историки, представители академических и научных кругов не должны сурово наказываться за высказывание своих взглядов относительно исторического прошлого. «Поэтому мы будем делать все для того, чтобы эти списки сократить. И я хочу отметить, что польская сторона положительно это восприняла и на сегодняшний день продолжается переговорный процесс на разных уровнях. Украина стремится иметь хорошие отношения с Польшей, ведь у нас много общих вызовов, которые мы должны совместно преодолевать», - добавил Елисеев.

Напомним, отношения между странами обострились в середине ноября.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что Польша внедрит «черные списки» украинцев, которые «носят мундиры СС Галичина», или препятствуют в административном плане проведению эксгумаций польских захоронений в Украине. Польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте.

18 ноября польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.

17 ноября во время встречи в Кракове заместитель Главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев и государственный секретарь – руководитель Канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский договорились о снятии моратория на проведение поисково-эксгумационных работ.