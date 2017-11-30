Генеральная прокуратура намерена сообщить о подозрении агенту НАБУ в провокации и даче взятки. Об этом на брифинге заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает 112 Украина.

«Сегодня ему (агенту НАБУ, - ред.) будет сообщено о подозрении», - заявил Луценко.

По словам генпрокурора, относительно того, будет ли такое подозрение объявлено остальным, зависит от их показаний и от решения следователей.

Также генпрокурор прокомментировал информацию НАБУ о том, что семь их сотрудников не выходят на связь:

«Разговоры о том, что кто-то их захватил, удерживает, не соответствуют действительности. Вчера был задержан только один агент НАБУ, который давал показания всю ночь и сейчас продолжает это делать. Мы имеем право удерживать его в течение отведенного законом времени. Других никаких задержаний не было и не планировалось».

Как сообщал ForUm, в ГМС сообщили, что вчера, 29 ноября, при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой был задержан якобы агент НАБУ.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в Национальном антикоррупционном бюро.

При этом Пимахова уверяет, что не знала о том, что НАБУ проводит спецоперацию.

По словам главы НАБУ, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.