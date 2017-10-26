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Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз собираются снова вернуться в оккупированный Россией Крым, чтобы повидаться с родными и друзьями.

Об этом они заявили во время брифинга в Киеве.

По словам Умерова, их освобождение стало возможным благодаря неимоверным усилиям общественности, президентов Украины и Турции,  представителей крымскотатарского народа.

«Мы ложно обвинялись Россией в преступлениях, которых не совершали. Но благодаря усилиям небезразличных людей,  мы были освобождены. Нам неизвестны подробности переговоров и не знаем, что будет если мы попытаемся пересечь границу между Херсонской областью и Крымом», - сказал Умеров, сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что никаких  обещаний не ездить на полуостров ни он, ни Чийгоз не давали и никто им таких условий не ставил, поэтому через некоторое время они попытаются вернуться на полуостров.

В свою очередь Чийгоз подтвердил слова Умерова о планах вернуться в Крым.

«Когда меня забирали, у меня не было возможности попрощаться с отцом и детьми. Поэтому я намерен вернуться домой», - сказал он.

Также представители Меджлиса высказали благодарность всем, кто их поддерживал и боролся за их освобождение, в особенности президентам Украины и Турции.

«К сожалению, у нас не было возможности повидаться с Эрдоганом, когда мы были в Анкаре, но в скором времени мы снова будем там и для нас будет большой честью лично его поблагодарить», - сказал Чийгоз.

«Кроме того, старания президента Украины для нашего освобождения показали большую силу и мощь, которая стоит за всеми гражданами Украины, проживающими в Крыму. Это очень важно. За 2 года и 9 месяцев, которые я провел в СИЗО, я встречался и с другими нашими заключенными, в том числе и с Сенцовым. Подобная поддержка дает для нас там безопасность», - сказал он.

«То, что нас таки освободили, после вынесения Россией приговора, говорит о том, что был первый эпизод в борьбе за освобождение Крыма и восстановление целостности Украины. Борьба продолжается», - сказал Умеров.

Освобожденные представители Меджлиса подчеркнули, что не прекратят попытки бороться за то, чтобы аннексированный Крым снова вернулся в состав Украины и чтобы прекратились репрессии против людей, проживающих на полуострове, в частности представителей крымскотатарского народа.

«Я горжусь тем, что я гражданин Украины. Выбор нашего народа - быть в составе Украины», - сказал Чийгоз.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

 
ForUm

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