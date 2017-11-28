Народный депутат Юлия Тимошенко снова не явилась на рассмотрение административного протокола о незаконном пересечении государственной границы в пункте пропуска «Шегини» (Львовская область). Об этом сообщает пресс-служба Мостиского районного суда Львовской области.

«28 ноября 2017 состоялось рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности гражданки Тимошенко по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Тимошенко на рассмотрение дела не явилась. Ее интересы в суде представлял Николай Титаренко», - говорится в сообщении.

В судебном заседании представитель Тимошенко заявил ходатайство об истребовании документов.

По заявленному ходатайству суд рассмотрение дела отложил.

Следующее судебное заседание назначено на 15:00 8 декабря 2017.

Напомним, в сентябре полиция вызвала на допрос Тимошенко и еще 4 депутатов по делу о незаконном пересечении государственной границы в пункте пропуска «Шегини» (Львовская область) бывшим президентом Грузии, лидером партии «Рух нових сил» Михаилом Саакашвили и его сторонниками.

В октябре Государственная пограничная служба Украины передала Тимошенко административный протокол по делу.

С начала ноября она не является на суд.