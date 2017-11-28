Генеральная прокуратура Украины по заявлению Виктора Януковича начала расследование дела о «государственном перевороте» в Украине в феврале 2014 года. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает 112 Украина со ссылкой на адвокатское объединение Aver Lex.

Заявление Януковича было подано в ГПУ 14 июля текущего года. По нему зарегистрировано уголовное производство и начато досудебное расследование, заявляет защита экс-президента.

Как сообщалось, в своем заявлении Янукович требует проверить причастность к «государственному перевороту» ряда чиновников: Арсена Авакова, Виталия Кличко, Юрия Луценко, Валентина Наливайченко, Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Александра Турчинова, Олега Тягнибока, Арсения Яценюка и других лиц.

Как сообщал ForUm, в Украине продолжается рассмотрение дела экс-президента Януковича по обвинению в государственной измене.

Кроме того, 6 октября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.