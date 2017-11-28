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Следующим летом легендарная британская группа Gorillaz впервые выступит в Украине. Об этом сообщается на странице фестиваля UPark Festival в Facebook.

«Гости UPark Festival станут свидетелями незабываемого шоу, которое объединяет виртуальный мир Gorillaz и реальных артистов в невероятных инсталляциях с использованием фантастических светло-визуальных технологий», – говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет 25 июля 2018 года в центре Киева под Аркой дружбы народов.
ForUm

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