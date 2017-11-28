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Главари самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» рассматривают создание «Новороссии» как неизбежный процесс, но не намерены объединять территории до реализации Минских соглашений.

Об этом «Известиям» сообщил председатель «народного совета ДНР» Денис Пушилин.

«Объединение в целом возможно. Для этого нужен оптимальный момент. По моему личному мнению, с одним руководством многие вопросы решать гораздо проще и эффективнее», — отметил он.

«Дело в Минских договоренностях, две «республики» — их подписанты. Если создать «Новороссию» сейчас, то возникает сразу вопрос о Минских соглашениях», — пояснил зампред «народного совета ЛНР» Дмитрий Хорошилов.

Напомним, 21 ноября центр оккупированного Луганска заблокировали люди в военной форме с автоматами на бронетранспортере, которые, по сообщениям боевиков, не имели никакого отношения к их группировкам. Уже после обеда те же информационные ресурсы боевиков распространили официальное заявление «министра внутренних дел ЛНР» Игоря Корнета, в котором говорилось о том, что в «республике» пресекли деятельность «украинской ДРГ».

Перед этим Плотницкий уволил Корнета, однако тот отказался подчиняться приказу. 23 ноября РосСМИ подтвердили, что Плотницкий выехал из «ЛНР» в Россию. Позже стало известно, что он прилетел в Москву.

24 ноября Плотницкий ушел в отставку якобы по состоянию здоровья.

25 «Народный совет ЛНР» единогласно утвердил Леонида Пасечника на должность временно исполняющего обязанности главы «республики» и внес изменения в «конституцию». 
ForUm

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