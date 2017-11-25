«Народный совет» «Луганской народной республики» принял решение о досрочном прекращении полномочий главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого. Об этом сообщает РИА Новости.



«За — 38. Единогласно решение принято», — сказал «председатель» «народного совета» Владимир Дегтяренко.

После голосования он поблагодарил Плотницкого за работу. «Действительно, все начиналось с нуля и действительно на сегодняшний день мы имеем жизнеспособное государство со всеми органами власти. Работа была проведена колоссальная», — отметил Дегтяренко.

«Народный совет» также единогласно утвердил кандидатуру Леонида Пасечника на должность временно исполняющего обязанности главы республики и внес изменения в конституцию. Поправки предусматривают, что в случае досрочного прекращения полномочий главы «ЛНР «его обязанности будет временно исполнять председатель «народного совета» или тот гражданин «ЛНР», которого представил «народный совет» либо глава «республики».

Напомним, 24 ноября главарь «ЛНР» ушел в отставку якобы по состоянию здоровья.



