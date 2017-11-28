Вчера, 27 ноября, Октябрьский районный суд Мариуполя арестовал на два месяца экс-командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского и бывшего добровольца АТО Леонида Литвиненко. Об этом говорится в сообщении на странице организации «Рух Визволення» в Facebook.



«Судья Октябрьского суда Алексей Томилин, предварительно закрыл судебное заседание от общественности, отправил в СИЗО на два месяца нашего активиста, второго командира «Донбасса» Анатолия Виногродского (позывной «Галл»), которого в воскресенье захватили в Киеве и вывезли в Мариуполь», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что судом была избрана мера пресечения другому активисту организации, добровольцу батальона ОУН Леониду Литвиненко (позывной «Бек») в виде содержания под стражей на 60 суток.

Напомним, 26 ноября полиция сообщила о задержании бывших добровольцев в Киеве и на Житормищине по подозрению в разбойном нападении.

Позже пресс-служба «Самопомичи» сообщила, что в Новоград-Волынском был задержан Леонид Литвиненко, а в Киеве – Анатолий Виногродский.

Как известно, 24 ноября в Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в похищении человека. Народный депутат Егор Соболев заявил, что похищением бойца Александра Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

По данным полиции, Новиков арестован за похищение побратима.