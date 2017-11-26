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В Киеве и на Житормищине полиция задержала бывших добровольцев, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Сегодня, 26 ноября, полицейские по поручению прокуратуры и на выполнение постановления суда задержали двух мужчин, бывших бойцов добровольческого батальона «Донбасс». Им ранее было объявлено подозрение в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 27 июля около 11:30 указанные граждане вместе с другими лицами прибыли на территорию предприятия. Злоумышленники избили охранника с использованием кастетов и телескопических палок, нанеся потерпевшему телесные повреждения. Кроме того, они отобрали у потерпевшего его личное имущество, причинив ущерб на сумму свыше 650 тыс. гривен.

Задержание проводились на основании постановлений суда в Киеве и Житомирской области. В автомобиле, которым передвигался один из задержанных, правоохранители обнаружили биты и ножи.

Действия задержанных были квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам было заочно объявлено о подозрении. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

«Рух Визволення» в Facebook сообщил о задержании Леонида Литвиненко (позывной «Бек») в Новограде-Волынском и второго командира батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского (позывной «Галл») на Оболонском проспекте в Киеве.
ForUm

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