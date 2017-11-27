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Суд в Мариуполе арестовал на 60 суток подозреваемого в похищении человека бойца батальона «Донбасс» Александра Новикова.

Как сообщает пресс-служба полиции, альтернатива в виде залога в решении суда не предусмотрена.

По решению суда мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога. Его подозревают в похищении человека и еще нескольких уголовных правонарушениях. В частности, в 2014 году именно подозреваемый был одним из тех, кто около трех месяцев продержал в плену другого бойца батальона «Донбасс», который в то время занимался кадровыми вопросами. По словам пленного, 90 дней его держали связанным, кормили раз в три дня, не позволяли вставать со стула и готовили к казни. Спецоперация по его освобождению подготовили и провели сотрудники милиции Донецкой области.

Судебное слушание проходило в закрытом режиме по просьбе потерпевшего, который присутствовал на избрании меры пресечения. Решение об избрании меры пресечения принято судом в рамках уголовного производства, открытого по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В частности, по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных документов); ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ч. 1 ст. 425 (халатное отношение к военной службе); ч. 2 ст. 127 (пытки) ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), а также по ч. 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Задержание было произведено в порядке ст. 207 (Законное задержание) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, 24 ноября в Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в похищении человека.

Народный депутат Егор Соболев заявил, что похищением бойца Александра Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.
ForUm

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