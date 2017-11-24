Полиция в Киеве задержала подозреваемого в похищении человека.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, мужчина задержан по решению суда.

«Сегодня, 24 ноября, по поручению прокуратуры, во исполнение решения суда, в Соломенском районе Киева работники полиции задержали гражданина, подозреваемого в похищении человека», - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельных документов); ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) ч. 1 ст. 425 (халатное отношение к военной службе); ч. 2 ст. 127 (пытки) ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), а также по ч. 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Задержание осуществлено в порядке ст. 207 (Законное задержание) Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время мужчину доставляют к следователям прокуратуры, после чего он будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.

Напомним, ранее «Рух Визволення» заявил о похищении бойца батальона «Донбасс».

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