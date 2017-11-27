Политический совет партии «Объединение «Самопомич» требует объяснений от Президента Украины, Министерства внутренних дел, СБУ по поводу задержания активистов и бойцов батальона «Донбасс». Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

«В последнее время происходят события, которые выходят за пределы здравого смысла и правового государства, когда посреди улицы, без суда и следствия захватывают людей. В основном речь об активных участниках войны за независимость, начавшуюся в 2014 году», - заявили в партии.

Так, только в течение одного часа в воскресенье, 26 ноября, в разных городах Украины было похищено не менее двух активистов

Первый – Леонид Литвиненко, которого схватили в Новоград-Волынском, где «он с собратьями блокировал контрабанду российского топлива в Украину».

Второй задержанный – это Анатолий Виногродский. Его, как сообщают в полиции, задержали по делу о нападении на охранника в Кировоградской области.

«То есть, Виногродского арестовали за то, что он защищал селян, которые стали жертвами рейдеров. Людей, которые защищали селянина, которого хотели ограбить, фальсифицируя документы, сегодня преследуют. При этом никто не наказан за рейдерство», - отмечается в заявлении.

«Этих людей сегодня преследуют и коварно хватают на улицах и вывозят в неизвестном направлении, а затем они появляются в правоохранительных ведомствах. А коррупционеры и преступники, которые воевали и воюют против государства, остаются на свободе. Реванш олигархически-воровского альянса, который хочет утвердить свой контроль над нашим государством», - резюмировали в «Самопомочи».

Напомним, 24 ноября в Киеве полиция задержала мужчину, подозреваемого в похищении человека. Народный депутат Егор Соболев заявил, что похищением бойца Александра Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

По данным полиции, Новиков арестован за похищение побратима.

26 ноября полиция сообщила о задержании бывших добровольцев в Киеве и на Житормищине по подозрению в разбойном нападении.