Народный депутат Егор Соболев заявил, что похищением активиста «Руху Визволення», бойца батальона «Донбасс» Александра Новикова занимались две группы спецназовцев из Мариуполя и Киева.

Об этом он сказал Украинской правде.

«У ТЦ «Мармелад» на улице Борщаговской он с товарищем был заблокирован в своей машине двумя группами спецназовцев. По нашим данным, одна группа мариупольская, другая – киевская. Они выбили окна с обеих сторон, вытащили его и товарища на улицу, не представляясь и не объясняя, что происходит – это нам уже очевидцы рассказали – положили на асфальт», - сказал Соболев.

Он добавил, что после этого Новикова вывезли в неизвестном направлении, а его машину с выбитыми окнами начали оформлять как вещественное доказательство.

Нардеп не смог уточнить, кто именно оформлял машину.

«Я сразу, как туда приехал, увидел разбитую машину и на водительском сиденье мужчину в балаклаве и камуфляже. Он сказал, что меня знает, но представиться не может, сказал, что он из спецподразделения, но не захотел уточнить, из какого именно. Сказал, что здесь находится по заданию следователя по имени Сергей», - рассказал Соболев.

Он добавил, что рядом стоял автобус с затемненными стеклами и с группой людей в камуфляже.

«Они отказались представиться, а резко закрыли двери и начали выезжать с парковки. Ехали прямо на меня, я сделал шаг в сторону, а они быстро рванули в направлении проспекта Победы», - заявил нардеп.

По его словам, никто не знает, ни за что задержали Новикова, ни куда увезли.

Соболев добавил, что подозревает, что Новикова могут вывезти в Мариуполь.

А его похищение связывает или с тем, что «Новикова в 2015 году шантажировала военная прокуратура с требованием свидетельствовать против Семена Семенченко», или с тем, что участники движения начали блокировать нелегальное «обогащение президента и Медведчука» через поставки на территорию Украины топлива с России.

Также нардеп выразил опасение, что после похищения Новикова это может повториться с другими членами движения, а также, что «могут начаться репрессии семьи Новикова, которая живет в Макеевке».

Ранее активисты под Радой заявили о похищении бойца батальона «Донбасс».