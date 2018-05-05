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Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области с 6 июня на 7 мая перенес рассмотрение дела против гражданина Бразилии Рафаэля Маркуса Лусварги, который воевал на стороне боевиков. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Сегодня нам стало известно, что Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, который должен рассмотреть и провести подготовительное заседание по делу Рафаэля Маркуса Лусварги 6 июня, перенес дату подготовительного заседания на понедельник, 7 мая. Следовательно, сейчас готовим документы для командировки прокурора для участия в этом заседании», - сказала она.

По словам Максимец, 7 мая прокурор будет ходатайствовать в суде об избрании Лусварги меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 4 мая представители националистических организаций схватили в Киеве гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который, воевал на стороне боевиков, и доставили его в СБУ.

Лусварги задержали во время пересечения государственной границы Украины в терминале «D» Международного аэропорта «Борисполь» осенью 2016 года.

Печерский райсуда Киева приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. 

В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции в Лусварги. Дело вернули на судебное расследование.

 
ForUm

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