В штабе АТО проверяют опубликованную боевиками информацию о якобы пленении украинского военного в районе Крымского. Об этом в комментарии InfoResist сказал спикер штаба АТО Василий Лабай.



«Учитывая тот бардак, который сейчас происходит в неподконтрольном украинской власти Луганске, боевики все чаще распространяют неправдивую информацию о Вооруженных силах Украины для отвлечения внимания», - сказал спикер.

«Мы видели это видео, и сейчас соответствующие органы изучают его», — добавил Лабай.

