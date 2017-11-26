В штабе АТО проверяют опубликованную боевиками информацию о якобы пленении украинского военного в районе Крымского. Об этом в комментарии InfoResist сказал спикер штаба АТО Василий Лабай.
«Учитывая тот бардак, который сейчас происходит в неподконтрольном украинской власти Луганске, боевики все чаще распространяют неправдивую информацию о Вооруженных силах Украины для отвлечения внимания», - сказал спикер.
«Мы видели это видео, и сейчас соответствующие органы изучают его», — добавил Лабай.
В то же время пресс-служба 16 ОМПБ сообщила о пленении своего военнослужащего.
Как сообщал ForUm, ранее в сводке говорилось о гибели пяти украинских военных за сутки, еще четыре – получили ранения. В ходе затяжного боя в районе села Крымское Луганской области силы АТО столкнулись со штурмовой группой террористов, которую враг прикрывал огнем из крупнокалиберных артиллерийских орудий.
24 ноября стало известно, что двое военных, которые 23 ноября считались погибшими, вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям.
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