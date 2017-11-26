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Несколько дней назад имел место прецедент, когда волонтер преждевременно обнародовал информацию, которая поставила под угрозу безопасность и жизнь военнослужащих, заявляет пресс-центр штаба АТО.

«Штаб АТО просит людей, которые сотрудничают с Вооруженными силами Украины, не разглашать никакой информации и сведений, фото и видео материалов, касающихся хода тактических и оперативных действий (перемещение, изменение позиций, раскрытие подразделений, продвижение и т.п.)», - говорится в сообщении.

Также в штабе АТО напомнили об административной и уголовной ответственности для военнослужащих за утечку секретной информации.

«Еще раз настойчиво просим не распространять никаких сведений о ходе антитеррористической операции!» - резюмировали в штабе.

В соцсетях активно обсуждают сообщение волонтера Юрия Мысягина, который заявил в Facebook об освобождении «в результате внезапных военных действий подразделений ВСУ нескольких поселков, жители которых встречали украинскую пехоту как освободителей».

«Также были взяты под наш контроль несколько стратегических высот. В результате этой операции у нас появились новые позиции, размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились», — написал он.

Позже в штабе АТО сообщили, что ВСУ на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.
ForUm

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