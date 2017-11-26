Футбольный клуб «Шахтер» запретил детям участников АТО выйти на поле в футболках с надписью «Мой папа герой». Об этом стало известно по завершении очередного матча украинского первенства, сообщает ТСН.

По инициативе Федерации футбола Украины, дети украинских воинов уже семь раз выводили на поле игроков команд Премьер-лиги в одинаковых футболках с надписью «Мой отец герой Украины». Такие же одевали и сами футболисты.

Однако в субботу, 25 ноября, за несколько часов до начала матча родителей предупредили, что дети должны выходить на поле в своих повседневных куртках, потому что футбольный клуб «Шахтер» выступил против детской патриотической униформы.