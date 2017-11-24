В ходе затяжного боя в районе села Крымское Луганской области силы АТО столкнулись со штурмовой группой террористов, которую враг прикрывал огнем из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

Об этом в комментарии «Обозревателю» рассказал ветеран АТО, заместитель командира «Грузинского национального легиона» Шота Кеделашвили.

«Там была 58-я бригада. С той стороны сначала открыли огонь из минометов и других крупнокалиберных орудий. Потом в наступление пошла штурмовая группа, как они себя называют, которая столкнулась с нашими», — сказал Кеделашвили.

«Наши ребята эти территории не отдали. Даже немножко сумели передвинуть позицию в нашу пользу», — рассказал Кеделашвили.

Напомним, вчера на подступах к Крымскому произошло боестолкновение, которое продолжалось около восьми часов. Украинскими бойцами были уничтожены четыре оккупанта, еще пятеро - ранены. К сожалению, погибли и четыре наших героя, еще двое были ранены.

Всего за прошедшие сутки, 23 ноября, погибли пять украинских военных, еще четыре - получили ранения.