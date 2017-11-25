Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые 23 ноября считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Хорошие новости из района проведения АТО. Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом у Крымского, благодаря своему боевому опыту и обучаемости, вышли из-под обстрелов и вернулись к своим подразделениям», - сообщили в штабе.

Как сообщал ForUm, ранее в сводке говорилось о гибели пяти украинских военных за сутки, еще четыре – получили ранения. В ходе затяжного боя в районе села Крымское Луганской области силы АТО столкнулись со штурмовой группой террористов, которую враг прикрывал огнем из крупнокалиберных артиллерийских орудий.