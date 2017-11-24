Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с румынским президентом Клаусом Йоханнисом пообещал изменить образовательное законодательство только после консультаций с румынским меньшинством.

Об этом Йоханнис рассказал журналистам в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

«Я попросил, и Президент Порошенко принял это, что любые дальнейшие изменения или улучшения, которые касаются этого законодательства, поскольку оно касается румынского меньшинства, будут внесены только после двусторонних консультаций с румынскими властями и представителями румынского меньшинства в Украине», - отметил Йоханнис.

По его словам, президент Петр Порошенко пообещал, что Украина выполнит рекомендации Венецианской комиссии относительно закона. Он добавил, что языковой закон беспокоит Румынию, но он надеется на решение этой проблемы.

«Мы оптимистически настроены на то, что найдем хорошие и достойные решения», - резюмировал Йоханнис.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

Парламентарии Румынии выступают за конструктивный диалог при обсуждении языковой статьи украинского закона об образовании.