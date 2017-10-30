Выводы Венецианской комиссии касательно закона Украины «Об образовании» можно ожидать примерно 11 декабря. Об этом телеканалу 112 Украина сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

«Официальные рекомендации будут вынесены на сессии Венецианской комиссии в декабре. Ориентировочно они должны быть обнародованы 11 декабря», – сообщила министр.

Гриневич отвергает вероятность того, что рекомендации комиссии могут противоречить интересам Украины.

«Думаю, такого не случится. Мы будем общаться с экспертами, объяснять, что мы предотвращаем дискриминацию детей, обучающихся в школах нацменьшинств», – подчеркивает она.

По ее словам, предварительных выводов пока нет.

«Мы написали наши аргументации в комиссию, почему именно такая статья и почему мы считаем, что мы не нарушаем наших международных обязательств, не нарушаем Конституцию Украины», – сообщает Гриневич.

Она отметила, что завтра, 31 октября, проведет переговоры с шестью экспертами Венецианской комиссии.

«Мы будем общаться обо всех нюансах и наших аргументах относительно статьи о языке образования. Я буду готова отвечать на вопросы экспертов», – отмечает министр.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.