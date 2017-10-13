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Парламентарии Румынии выступают за конструктивный диалог при обсуждении языковой статьи украинского закона об образовании.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, комментируя визит в Бухарест министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

«Важный сигнал от парламентариев Румынии – мы партнеры и за конструктивный диалог при обсуждении образовательного закона», – написала она.

В свою очередь Климкин в Twitter заявил, что румынская сторона готова к диалогу по данному вопросу. «В Румынии все совсем по-другому, чем в Венгрии. Есть готовность к открытому диалогу. Но надо предметно работать с местной общиной», – подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Румыния вместе выступают против нового закона Украины «Об образовании».

Напомним, в ходе визита в Будапешт Климкин разъяснил венгерской стороне содержание образовательной реформы и представил аргументы о беспочвенности опасений по обеспечению прав венгерского меньшинства.

Сийярто после встречи с Климкиным не изменил свою позицию.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».

 
ForUm

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