2 декабря в 20:30 на телеканале «Интер» стартует масштабное реалити-шоу «Время строить», аналогов которому на украинском телевидении еще не было. Об истории появления проекта в Украине и его адаптации к украинским реалиям известной телеведущей Оксаной Марченко рассказало издание «Сегодня».

«Время строить» — мировой телехит. Реалити впервые показал в 2003 году американский телеканал АВС, после чего шоу произвело настоящую революцию на ТВ, ведь основная цель проекта — помогать людям.

«Участники проекта — очень достойные семьи, по трагической случайности оказавшиеся без крыши над головой или имеющие серьезные проблемы с жильем. Команда проекта не просто ремонтирует или отстраивает для семьи дом в невероятно сжатые сроки, но и делает все возможное, чтобы изменить жизнь людей к лучшему», — пишет «Сегодня».

В Украине телеканал «Интер» создает одну из самых масштабных версий этого реалити-шоу, к украинским реалиям ее адаптировала телеведущая Оксана Марченко, которая назвала «Время строить» главным проектом своей жизни.

««Время строить» — это мечта, к которой я шла очень долго. Причем я уже пыталась ее воплощать, но появлялись какие-то обстоятельства непреодолимой силы, и каждый раз все срывалось. И иначе как Божьим Провидением то, что это происходит именно сейчас, не назовешь. Несколько лет назад я рассказала об этом проекте Блаженнейшему Владимиру, которого уже нет с нами. Он был духовником нашей семьи, и я поведала ему о своей мечте. И получила его благословение», — поделилась сокровенным телезвезда.

При этом в новом реалити-шоу Оксана не просто телеведущая, а лидер команды: она вникает во все нюансы строительного процесса – от создания проекта и выбора стройматериалов до дизайна интерьеров.

«По словам телеведущей, за время, пока она вынашивала идею нового шоу, строительство и архитектура стали ее второй профессией. Оксана Марченко сама руководила строительством собственного дома, полностью перестроила дом дедушки», — сообщает «Сегодня».

«Время строить» поможет четырем украинским семьям в очень короткий срок обрести дом своей мечты: на все строительные работы было отведено менее двух месяцев!

И Оксана Марченко, и команда реалити-шоу «Время строить» уверены: этот проект изменит жизнь не только его героев.

«Я бы очень хотела, чтобы люди начали меняться благодаря нашему проекту… Чтобы они поверили в то, что свою жизнь можно изменить. Что мечты сбываются. Что если есть поддержка, если есть любовь, если тебя слышат, вместе можно очень многого добиться. И хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле счастливыми они могут быть только тогда, когда отдают. Когда ты помогаешь другим, ты забываешь о своих собственных проблемах и становишься счастливее», — уверена ведущая проекта.